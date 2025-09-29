Tipo de cambio peso-dólar se aprecia ante posible cierre de gobierno en EU

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.32 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.22% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista, pero hoy el peso es favorecido por la debilidad del billete estadounidense, mientras los inversores continúan evaluando los datos de inflación PCE que se publicó el viernes pasado en Estados Unidos, a la espera de conocer los reportes clave de empleo en la semana comentaron los especialistas de grupo financiero Monex.

Trump y líderes del Congreso mantienen el estancamiento político que podría llevar a un cierre del gobierno en Estados Unidos. Los demócratas presionan por fondos para salud y rechazan confiar en promesas republicanas, mientras Trump acusa que buscan beneficiar a migrantes. La reunión del lunes no promete una solución rápida, y el gobierno se prepara para despidos masivos.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.36%. El euro sube 0.4% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.34%.