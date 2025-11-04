El precio del dólar abre al alza este martes en México

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Ahora, el peso es afectado por el fortalecimiento del dólar y el aumento de la demanda por refugio, ya que el rendimiento de los bonos estadounidenses permanece bajo presión, comentaron los analistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre este martes alrededor de 18.62 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.66% o 12 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.24%. El euro baja 0.27% frente al billete verde, mientras la libra pierde 0.6%.