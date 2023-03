Mercado de gas LP pierde 13.2 mmdp por huachigas

"Estimamos que por la cantidad de toneladas que se están dejando de comprar a Pemex, estamos hablando de mil 100 millones de pesos mensuales.

"No sólo no se le paga a Pemex, sino que no paga impuestos de ningún tipo y tampoco paga regulaciones ni paga derechos", señaló Landeros durante el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas LP.