Llega el furor rosa a comercios de ZMG por Barbie

GUADALAJARA, Jalisco

Rosa en la ropa, en los zapatos, en accesorios, en bolsos ¡y hasta en las palomitas del cine!

El color rosa se apoderó de la ciudad y los comercios no han dudado en aprovechar la oportunidad.

Un ejemplo es la tienda ZARA en el centro comercial Andares, en Zapopan, donde pusieron una alfombra rosa y una caja que simulaba ser para una muñeca Barbie. Tuvieron una colección con la marca el lunes pasado y se agotó en una hora. Con ello, obtuvieron el tercer lugar a nivel mundial en agotar las 300 unidades de modelos que anunciaron una semana antes, afirmó Juan Corona, encargado de la tienda.

"Fue todo un boom. Abrimos a las 11 (de la mañana) y a las 12 ya no había nada. Se terminó todo y ya no hubo reposición. De hecho el vinilo (de Barbie) se tiene que quitar en la noche porque ya no hay nada en todo el mundo. En la web se agotó en 20 minutos" dijo.





La marca ALDO en Andares, de zapatos y accesorios, también sacó su propia colaboración el 29 de junio: 5 modelos de zapatos diferentes y tres de bolsos. Todo se agotó en las primeras dos semanas.

"Fue muy emocionante ver el impacto de Barbie. Vamos a sacar una colección el próximo año", adelantó Alejandra García, vendedora de la tienda.

En Studio F, aunque aún hay algunas prendas, aquellas con el logo de Barbie se agotaron en dos días. Había blusones, playeras, faldas, pantalones metálicos rosa y azul y blusas.

"Muchas prendas no se iban a pedir porque dudábamos de la venta, pero se acabaron. La colección empezó hace una semana. Siguen buscando prendas, pero muchas ya no hay y no vamos a resurtir", mencionó Elisa, trabajadora del lugar.

Mientras que en Liverpool, que cuenta con la licencia para vender la marca Barbie, desde hace dos semanas comenzaron a aumentar las ventas de la misma.

"Nos han pedido hasta más cosas. En accesorios habían gorras y se acabaron rápido. Hay prendas que más buscan, como un vestido rosa del que solo queda uno", aseguró Carmen, quien trabaja en el lugar.

Las popularidad de la muñeca de Mattel se nota en los escaparates, pues en el lugar pusieron un focal con prendas de la marca para niñas, así como muñecas, pero cada dos días lo han tenido que rellenar porque se agotan en horas.

En el resto de la sección los percheros también se notan vacíos.

"Desde el primer día del mes se ha vendido bien, pero en la última semana ha subido", compartió Lizbeth, otra de las vendedoras de la tienda.

Aunque en redes sociales se hizo viral un video de una colaboración entre Forever 21 y Barbie, solo está disponible para Estados Unidos. Aún así, en la tienda se han vendido más prendas rosas en el último mes.

Mientras que para la película, los cines pusieron a la venta palomeras, vasos y hasta palomitas rosas pero, en Cinépolis de Andares, en la primera función (a las 10:30 de la mañana) todo se agotó.