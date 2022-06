Ponen a prueba a la economía mexicana

Pero este no es el caso en México, asegura Joel Virgen, analista en la consultora Out of the Box Economics en Nueva York. "Tomando en cuenta que el país tiene una baja penetración en el sector bancario, realmente la gente que tiene acceso a un crédito de consumo o hipotecario es muy limitado", asegura Virgen. Esto tiene que ver con que cerca del 56% de la economía de México es informal y no está bancarizado.

INFLUYEN EN CIUDADANOS

La historia demuestra, además, que las decisiones de política monetaria en México comienzan a influir en la economía de los ciudadanos de a pie en un horizonte de entre 12 y 18 meses. "No tiene un efecto instantáneo, sino gradual", precisa Virgen. La tasa de interés referencia funciona como un instrumento de influencia sobre las tasas que se utilizan en el sistema financiero e impactan a la economía. Descontando la inflación esperada, la tasa "real", como se le conoce, está en 2,8%, apunta Virgen, por lo que no se considera que la política monetaria sea restrictiva todavía.

No mejora

- Y el panorama inflacionario no está mejorando. "Esperamos que Banxico de México suba otros 75 puntos básicos en agosto, un aumento de 50 puntos en septiembre y luego aumentos de 25 puntos en noviembre y diciembre para ubicar el objetivo de la tasa de interés a un día en 9.5% para fin de año", escribió el analista Carlos Capistrán, economista jefe para México y Canadá en Bank of America, en un reporte el viernes

- "No esperamos alzas (o recortes) en 2023. No descartamos la posibilidad de una decisión intra-reunión en los siguientes meses para alinear el calendario de Banxico con el de la Fed.