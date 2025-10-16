Retroceso del dólar favorece al peso mexicano

El tipo de cambio mostró volatilidad bajista en la sesión overnight. Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar, mientras los inversores centran su atención en un posible escalamiento de las disrupciones comerciales a nivel mundial.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.43 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.23% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.1%. El euro sube 0.11% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.32%.