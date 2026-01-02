Peso mexicano se aprecia frente al billete verde

CIUDAD DE MÉXICO.- El peso mexicano abre este viernes 2 de enero con una tendencia de fortalecimiento frente al dólar estadounidense.

Siete de las 16 mayores divisas reportan avances frente al dólar, el peso mexicano se ubica en el tercer puesto este viernes.

Hoy, el tipo de cambio cotiza en 17.93 por dólar, lo que significa una apreciación diaria de 0.33%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

¿Cómo se comporta el tipo de cambio hoy?

La moneda estadounidense registra una mejora de 0.13% del Índice Dólar (DXY), un indicador que mide el valor del billete verde ante múltiples divisas.

Detalles sobre la cotización del dólar en bancos

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio para este viernes se estableció en 18.00 pesos. Así cotiza el dólar a la venta en los principales bancos del país:

· BBVA México: 18.22 pesos por dólar

· Banorte: 18.30 pesos por dólar

· Banamex: 18.40 pesos por dólar

· Banco Azteca: 18.45 pesos por dólar

Acciones del peso mexicano frente al dólar estadounidense

El fortalecimiento del peso mexicano es un indicador positivo en el contexto económico actual, reflejando la dinámica del mercado cambiario y las expectativas de los inversionistas.