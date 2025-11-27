Peso registra pocos movimientos en apertura de este jueves

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró poca volatilidad. Hoy, el peso presenta pocos movimientos, considerando el bajo volumen de operaciones dado el feriado estadounidense del Día de Acción de Gracias, aunque los datos económicos locales muestran una resiliencia de las exportaciones, explicaron los analistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de los 18.34 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.05 % o un centavo respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

¿Cuál es el contexto del tipo de cambio?

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.05 %. El euro baja 0.09 % frente al billete verde, mientras la libra pierde 0.03 %. El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, repunta 5.2 %, recuperando el apetito de los inversionistas.

¿Qué ocurre en los mercados financieros de Estados Unidos?

Los mercados accionarios en Estados Unidos permanecen cerrados por el feriado del Día de Acción de Gracias. Durante esta semana, los índices estadounidenses mostraron estabilidad, mientras que el entorno global reflejó gran optimismo, comentaron los especialistas de Monex. Este optimismo se explica por las crecientes expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, con una probabilidad estimada del 80 % para un ajuste de 0.25 puntos el próximo mes y hasta cuatro recortes en 2026, frente a los tres previstos anteriormente.

Con estas condiciones, diversos estrategas globales coinciden en un posible "rally navideño", apoyado en las condiciones económicas, las buenas perspectivas de utilidades y el efecto de tasas mencionado. En el plano corporativo, JPMorgan planea construir una torre en Londres, con un impacto económico estimado de 13 mil millones de dólares en seis años, mientras que Oracle enfrenta su mayor riesgo de deuda en tres años, que podría agravarse en 2026 si no disipa dudas sobre su gasto en inteligencia artificial.

¿Cómo se comportan los mercados en México y Europa?

En México, podríamos observar pocos movimientos y bajo volumen por el feriado internacional, con el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV manteniéndose alrededor de los 63 mil puntos, estimaron los analistas de Banorte. En Europa, las bolsas presentan movimientos en su mayoría positivos, donde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.12 %, mientras que en Asia los mercados cerraron al alza, el Nikkei ganó 1.23 % y el Han Seng 0.07 %.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 0.4 % a la espera de mayores noticias en el frente de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como de la reunión de la OPEP+ el fin de semana. Los metales a la baja con el cobre retrocediendo 0.5 % y el oro 0.1 %.