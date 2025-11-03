Coca-Cola México nombra a Louis Balat como nuevo director general

Coca-Cola México anunció el nombramiento de Louis Balat como su nuevo director general, con efectos a partir del 1 de noviembre de 2025, en sustitución de Luis Felipe Avellar, quien encabezó la operación de la compañía desde 2023.

¿Quién es Louis Balat?

Originario de Tampico, Tamaulipas, Balat cuenta con más de 28 años de experiencia dentro del Sistema Coca-Cola, en el que ha ocupado posiciones estratégicas tanto en México como en América Latina y Asia. Hasta ahora se desempeñaba como presidente de la Zona Centro para América Latina, con sede en Costa Rica, liderando operaciones en 32 países.

Louis Balat inició su carrera en 1997 en Coca-Cola México, donde dirigió funciones clave de liderazgo y áreas de diseño estratégico de competitividad y bebidas emergentes, participando en la integración de Jugos del Valle al sistema. Posteriormente, asumió cargos directivos en Ecuador y en la Unidad Andina, que comprende Colombia, Venezuela y Ecuador, así como la vicepresidencia global de sostenibilidad.

¿Qué aportará Balat a Coca-Cola México?

Su trayectoria internacional también incluye su gestión como director general de The Coca-Cola Company en Singapur, Malasia y Brunei, antes de asumir la presidencia de la zona centro de América Latina. A partir de su nuevo cargo, Balat coordinará las operaciones en conjunto con los ocho socios embotelladores que integran la Industria Mexicana de Coca-Cola, la cual aporta cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera alrededor de 1.7 millones de empleos directos e indirectos.

En un mensaje tras su designación, Balat expresó su entusiasmo por volver a México y liderar las operaciones de la compañía en su país de origen. "Me entusiasma la oportunidad de liderar a este extraordinario equipo en México y seguir impulsando el éxito de la compañía y el bienestar de las comunidades en toda la región", señaló.

¿Qué legado deja Luis Felipe Avellar?

El nuevo director general agradeció a Luis Felipe Avellar por su liderazgo y destacó los avances logrados durante su gestión.