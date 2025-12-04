Nubank invertirá 2 mil 500 mdd en México en próximos 5 años

El gigante financiero tecnológico de origen brasileño, Nubank, invertirá dos mil 500 millones de dólares en México durante los próximos cinco años, con el objetivo de fortalecer su base tecnológica y ampliar sus servicios en el país.

"Eso es aproximadamente el doble de lo que hemos invertido en los últimos seis años en la vida Nu en México. Todavía hay muchísimo que hacer y esta inversión nos va a permitir consolidar y acelerar hacia allá. Todavía hay un 60% de la población que no tiene acceso a los servicios digitales y sabemos que transforman vidas, transforman al país y son parte de la misión con la que estamos comprometidos", señaló Armando Herrera, director general de Nu México.

¿Qué planes tiene Nubank para su inversión en México?

En conferencia de prensa, Herrera mencionó que la mayor parte de los recursos se destinarán a tecnología. "Queremos tener nuevos mecanismos, buscamos adaptar la plataforma al consumidor", agregó.

Hoy en día, la institución financiera suma más de 13.1 millones de clientes y es uno de los jugadores más grandes en el país en el segmento de tarjetas de crédito. Nu, que opera como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) en México, está en proceso de recibir la luz verde para operar como banco en el país por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Detalles sobre la operación de Nubank como banco

Sobre el tema, el directivo dijo que el proceso va en tiempo y forma y se mantiene la expectativa de que en 2026 pueda iniciar operaciones. "Es un proceso muy minucioso, lo que nos obliga a todos a proveer unos servicios con una robustez, porque al final del día suma a la estabilidad del sistema bancario, esa es la razón por la cual toma todo ese tiempo", precisó.

Sobre el entorno macroeconómico y de bajas perspectivas en México hacia 2026, Herrera dijo que el contexto abre oportunidades para la firma, en un momento donde hay una fuerte demanda de productos financieros en México y se ha apretado la competencia con nuevos jugadores. "Podemos juzgar y ver el tema coyuntural, pero lo que vemos nosotros es el largo plazo. Y en ese largo plazo, pues la experiencia nos ha dicho que se pueden transformar mecanismos, hábitos, pero también países enteros. Y eso es a lo que le apostamos en México. Y eso requiere inversión en tecnología, requiere inversión en capital humano", comentó.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, Nu reportó ganancias por 783 millones de dólares, un crecimiento de 39% en cifras anuales. De acuerdo con su reporte financiero, en el acumulado de enero a septiembre del año en curso, la firma reportó una ganancia por mil 976 millones de pesos.