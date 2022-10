- Discrepan Banxico y Gobierno por moneda digital en 2024

CRECIMIENTO

A finales de 2021, el Gobierno federal afirmó que Banxico tendría hacia 2024 su propia moneda digital a razón del crecimiento acelerado de las nuevas tecnologías.

"El Banxico informa que hacia 2024 tendrá una moneda digital propia en circulación, por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el País", informó el Gobierno.

Tras impartir una conferencia sobre los Retos y Perspectivas de la Moneda Digital en el Foro AMFE 2022, se cuestionó a Galia Borja sobre si los planes de que México tuviera su moneda digital en aproximadamente un año y medio seguían en pie o no.

Ante esto, Borja respondió que el lanzamiento de la moneda digital del banco central no era una cuestión de fechas, sino de características de una economía que sigue dominada por el efectivo.

"Apenas estamos en plan de estudio, de análisis. El Banco tiene que estar listo para cuando se requiera, pero no tenemos una (fecha); no, no me podría comprometer a 2024.

"No es un compromiso del Banco, la fecha fue del Gobierno federal. Como lo dije, no es un objetivo de que tengamos que tener una fecha para algo, sino de acuerdo también con la tendencia internacional, con las necesidades de los usuarios, de la propia economía y como lo expliqué, ahorita está totalmente basada en el efectivo entonces vamos en paralelo", respondió.

El efectivo sigue siendo el medio de pago más usado en el País, muestra de ello es que el 90 por ciento de las compras menores a 500 pesos son pagadas en billetes y monedas todavía, y el 79 por ciento de las compras mayores a esa cantidad, ejemplificó.

"Hay que considerar cuál sería el enfoque de acuerdo a las necesidades de la economía como la mexicana, con la profundidad que tiene de su sistema financiero", recalcó.