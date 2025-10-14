México peleará para que EU reduzca arancel de 25% a 12%

El gobierno mexicano "peleará" para que en lo que resta de octubre se logre un acuerdo con Estados Unidos para que se bajen los aranceles por fentanilo, migración e inseguridad del 25 % al 12 %, como se publicó en el documento estadounidense, dijo el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez. En entrevista al término de su participación en "El día de los industriales", el funcionario federal recordó que en la Orden Ejecutiva y lo publicado en el Federal Register decía que si México cumplía con el combate al fentanilo, medidas de seguridad y freno a la migración se le bajarían los aranceles del 25 % al 12 %. Mientras que, en lo relacionado con los aranceles por seguridad nacional que impuso Estados Unidos a los automóviles, acero, aluminio y cobre, también esperan una reducción para que los productos mexicanos sean competitivos. Gutiérrez comentó que en relación "con la sección 232 que está relacionada con muchos sectores de nuestra economía y particularmente con los sectores más estratégicos de la economía mexicana, pues seguiremos dando la pelea". Explicó que "es un objetivo fundamental del gobierno mexicano poder lograr en las próximas semanas la reducción a lo que ya está establecido en la IEPA (aranceles del 25 % por fentanilo, seguridad y migración), que es el 12 %. Esa reducción la estamos viendo tanto con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, como con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, "lo vamos a ver con quien podamos verlo de manera que a México le reduzcan ese arancel del 25 al 12 % porque todos los exportadores del país, aún los que no cumplen con las reglas de origen, pues son exportadores que le importan mucho al gobierno mexicano y estamos aquí para apoyarlos". Además, dijo que México ajustará sus aranceles en función del acuerdo al que llegue Estados Unidos con China, porque "tendrá que trabajar con sus socios comerciales en fortalecer sus cadenas regionales y en seguir protegiendo a la industria nacional que es el propósito uno del Plan México". Se eliminan barreras no arancelarias. La Secretaría de Economía, junto con otras dependencias, trabaja en eliminar aquellos puntos de preocupación de Estados Unidos, alrededor de 50, que planteó la Casa Blanca a México, afirmó el subsecretario. A pregunta expresa sobre los temas que pidió atender el gobierno estadounidense, dijo que "yo diría que son mejoras a un tratado de libre comercio que es el más importante del mundo y que como toda relación del tamaño que tenemos comercial, imagínate lo complejo que es, tenemos que mejorar los términos de nuestra relación". Añadió que "así como ellos nos mandaron una serie de comentarios, nosotros les mandamos comentarios a ellos y ellos también están atendiendo nuestros comentarios". Dijo que ya se atendió casi la totalidad de las peticiones, por ejemplo, "mejoras con el tema de Cofepris, con el tema de propiedad intelectual, han venido siendo atendidas gradualmente y yo creo que llegaremos a la fecha prevista, que es el primero de noviembre, con la tarea perfectamente hecha y esperemos que Estados Unidos también haga su tarea para mejorar todo aquello que México está solicitando".