No importa nivel educativo, mujeres ganan menos que hombres: Inegi

Durante el Women Economic Forum en la Ciudad de México, la funcionaria explicó que "no importa el nivel educativo, las mujeres en promedio ganan menos que los hombres, no importa si llegamos a la universidad o nos quedamos en la primaria. El nivel de educación no nos va a hacer ganar más o igual que los hombres".

Tampoco importa si se tiene mucha experiencia o no, si se acabó la primaria o la secundaria, en general el salario para las mujeres es más bajo que para un hombre.

Explicó que por eso es importante que el Inegi mida lo que sucede en México, porque solamente así se visibiliza la situación y la magnitud del problema en torno a brecha de género, violencia contra las mujeres, trabajo en el hogar, así como otras realidades.

"Lo que nos permite es documentar para identificar las oportunidades, los problemas y su magnitud", explicó Márquez.

Mujeres en el mercado laboral

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, expuso que un punto importante para reducir la violencia contra la mujer es el disminuir la dependencia económica.

Añadió que las mujeres tienen gran talento y es importante que se incorporen en el mercado laboral, sobre todo cuando tienen una gran preparación se observa como ellas ganan más espacios en diversos puestos de trabajo en las empresas.

"Están demostrando que son más perfeccionistas, y las empresas cada vez más tienen más participación de mujeres", por ejemplo, hay fábricas de arneses que su plantilla laboral es en 90% de trabajadoras.

Al respecto, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que se necesita lograr mayor equidad en los trabajo del hogar, para que participen en los cuidados del hogar.