Banxico analiza modificar reglas para el cálculo del CAT en créditos

Con el fin de que las personas puedan comparar costos y tomar decisiones de financiamiento mejor informadas, Banco de México (Banxico) planea hacer modificaciones y simplificaciones a la metodología para calcular el Costo Anual Total (CAT) de los créditos.

Por primera vez incluye a las instituciones de financiamiento colectivo de deuda conocido como crowdfunding que a partir de ahora serán sujetos obligados para efectos del CAT. Se trata del indicador que engloba todos los componentes de los préstamos como tasa de interés que cobra una institución financiera, las comisiones que se adicionan al costo por apertura, gastos de investigación e incluso seguros dependiendo del tipo de crédito.

¿Qué cambios propone Banxico?

Por lo que ahora Banxico está buscando propiciar que las entidades otorguen créditos, préstamos y financiamientos en condiciones accesibles y razonables. También para promover la transparencia y competencia de los servicios financieros. Para ello, sometió a consulta pública el proyecto de disposiciones para modificar las "Disposiciones de carácter general que establecen la metodología de cálculo, fórmula, componentes y supuestos del CAT", contenidas en la Circular 21/2009 del Banco de México.

Entre los cambios propuestos a opinión de los interesados, menciona que en la fórmula para determinar el CAT también se deberá considerar en el monto para cubrir las comisiones, los derechos, servicios y en los gastos, los accesorios. También en el pago del principal.

¿Cómo afectarán los cambios a los consumidores?

El banco central mexicano destacó entre las modificaciones propuestas las relacionadas con la publicidad y el que se incluye en los estados de cuenta de tarjetas de crédito. Establecer la metodología de cálculo del CAT para créditos revolventes disponibles por medios distintos a tarjetas de crédito, cuya línea de crédito solo se puede ejercer a través de disposiciones a plazo fijo.

Se incorpora la obligación de las entidades para realizar el cálculo del CAT con base en las cotizaciones de las primas de los seguros presentados por los clientes, en caso de que dichos seguros cumplan con las características que la entidad determine para el crédito correspondiente. Se cambiará la metodología para el cálculo del CAT de créditos con garantía líquida.

Se va a adicionar la obligación para las entidades que deben registrar sus comisiones ante Banco de México, para que los importes de las comisiones que se utilicen para el cálculo del CAT sean consistentes con los registrados ante el Instituto Central. Incorpora diversas precisiones y definiciones para la mejor interpretación de las disposiciones contenidas en esta circular.