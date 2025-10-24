Supera SAT metas de recaudación

Durante 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó 43 mil 226 auditorías que le permitieron concluir 30 mil 204 actos de fiscalización y una recaudación de 807 mil 826 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la revisión de la Cuenta Pública 2024 en la que realizó una Auditoría de Cumplimiento, se concluye que con ello el SAT logró disminuir la evasión y la elusión fiscal.

Las cifras examinadas significaron un avance del 146.7%, respecto de los 20 mil 582 actos de fiscalización programados y un resultado del 244.8% en los 329 mil 998 millones de pesos de la relación secundaria prevista en ese año.

Además, el promedio de la recaudación tributaria que obtuvo por cada auditoría en 2024 fue de mil 444 millones de pesos, cifra 2.7 veces superior a los 532 millones de pesos recuperados en 2020.

Según la ASF lo que captó en 2024 por la fiscalización representó el 16.3% de los 4.9 billones de pesos de la recaudación total, porcentaje 4.7 puntos porcentuales mayor al 11.6% de los 471 mil 262 millones recuperados por la fiscalización en 2020, respecto de los 4 billones que recaudó ese año.

Ese resultado permitió contribuir al incremento de los ingresos tributarios que obtuvo el Estado para atender las necesidades de los 132.3 millones de habitantes que tuvo el país, a fin de procurar una reasignación equitativa de los recursos que ayude a reducir las brechas sociales existentes y a incentivar el desarrollo económico del país.

Dicho reporte forma parte de la integración del programa anual de auditorías de la Cuenta Pública 2024 en consideración de lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.

Se fiscalizó la gestión financiera del presupuesto asignado para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

Concluyó que cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.







