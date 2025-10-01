Dólar inicia octubre a la baja

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy miércoles, el peso es favorecido por el debilitamiento del billete verde después de evaluar el anuncio de un cierre de gobierno en Estados Unidos.

El tema del cierre de gobierno o shutdown en EU compromete la próxima publicación de reportes económicos de ese país e implica la suspensión de bastantes puestos federales, de acuerdo con los especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre este miércoles alrededor de los 18.29 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.13% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En tanto, el índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.26%. El euro sube 0.16% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.49%.