Peso cierra con ganancia frente al dólar; oro liga 7 sesiones al alza

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.70 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.14 % o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este miércoles en 19.20 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, sin cambios respecto al cierre del martes.

La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.26 %, de acuerdo a su índice ponderado, debido a la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés el 17 de septiembre, tras datos económicos negativos, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas frente al dólar fueron: el shekel israelí con 0.71 %, el florín húngaro con 0.63 %, el won surcoreano con 0.46 %, el peso chileno con 0.44 % y la corona checa con 0.41 %.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en 3 mil 562 dólares por onza, con una ganancia de 0.94 %, ligando siete sesiones al alza y alcanzar un nuevo máximo histórico de 3 mil 578 dólares por onza, impulsado por una creciente expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés.

El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, con la excepción del Dow Jones que mostró una caída de 0.05 %. El Nasdaq Composite mostró un avance de 1.02 % y el S&P 500 subió 0.51 %, luego de dos sesiones de pérdidas en ambos casos.