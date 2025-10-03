Tipo de Cambio en México Favorece al Peso por Retroceso del Dólar

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar y el reporte local de inversión fija bruta.

Además, Fitch elevó la calificación crediticia de Pemex a BB+ (con perspectiva estable) desde BB, lo que refleja una mejor perspectiva de las finanzas públicas y deja a la petrolera a un solo escalón de ubicarse en grado de inversión, comentaron especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.40 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.17% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.17%. El euro sube 0.2% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.13%.