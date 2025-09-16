Países invitan a IP a consulta previo a revisión del TMEC

Los tres países socios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lanzarán mañana 17 de septiembre, la convocatoria del inicio de consulta, previa a la revisión del acuerdo comercial que se realizará en el 2026.

La invitación a los representantes del sector privado de América del Norte se realizará de manera simultánea en las publicaciones oficiales de los países socios.

En un mensaje emitido por la red social X, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que trabajaron coordinadamente "con nuestra contraparte en Estados Unidos, USTR, Representante de Comercio de los Estados Unidos, y lo mismo con las autoridades de Canadá para preparar la evaluación que tenemos que hacer, así está establecido en la ley, previo al inicio de la revisión del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos y con Canadá, que tendrá verificativo a partir de enero" de 2026.

Dijo que mañana se publicará la invitación a la consulta para hacer una evaluación del actual Tratado, sobre "cómo nos funcionó", desde que entró en vigor en julio de 2020 a la fecha, 2025.

Comentó que los interesados podrán enviar sus comentarios vía electrónica y añadió que es "algo muy fácil, muy sencillo, muy abierto, vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital, ahí ustedes lo van a ver el día de mañana, y la intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este Tratado y qué revisión le podemos hacer, qué le podemos adicionar para que sea mejor en el futuro".

Hoy también, la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos dijo que mañana publicará las bases de la consulta por la que se abre la ventanilla para recibir comentarios de todos los sectores productivos que quieran participar consulta sus puntos de vista rumbo a la revisión del T-MEC.