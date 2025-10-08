Peso mexicano se fortalece frente al dólar en mercados financieros

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso revierte el retroceso generado por el avance del dólar, a medida que la divisa estadounidense pierde impulso alcista, comentaron los especialistas de Monex.

Por su parte, el oro supera el techo de los 4 mil dólares y se cotiza alrededor de los 4 mil 46 dólares la onza troy, lo que representa un incremento de 1.55% respecto a la jornada anterior, ante la creciente incertidumbre en los mercados financieros.

Los inversores buscan coberturas contra el aumento de la deuda pública en Estados Unidos y un cambio generalizado en el uso de las monedas fiduciarias hacia lo que algunos analistas han denominado "operaciones de devaluación".

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.36 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.15% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.19%. El euro baja 0.17% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.13%.