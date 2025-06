Bancos tiene que ser aliados del Plan México, dice Multiva

La directora general de Banco Multiva, Tamara Caballero, dijo que las instituciones financieras deben ser aliadas del Plan México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, al cual consideró como un mapa de ruta que puede incentivar el mercado interno.

"Es la política industrial que no ha existido en décadas. La claridad de la ruta que hay que seguir para tener un motor adicional de crecimiento del país, que es el mercado interno. Es el enfoque que tiene Plan México, y los bancos tienen que ser aliados", dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la única mujer que dirige un banco en México, dijo que Multiva invertirá 170 mil millones de pesos (mdp) durante los siguientes tres años, destinados a financiar proyectos de infraestructura en sectores clave como energía, movilidad, hídrico e inmobiliario.

De acuerdo con Caballero, se busca ofrecer operaciones financieras más complejas y estructuradas, y competir con mayor fuerza con los grandes jugadores que dominan el sector bancario en México.

"Queremos ser un jugador que compita con los bancos grandes, porque hasta hoy, no competimos con los bancos chicos o medianos, este grado de expertise nos hace poder competir y a la vez también sumarnos en muchas operaciones con ellos", dijo.

En ese sentido, consideró que el Plan México se encuentra en la fase de empezar a ejecutarse, donde el sector privado está listo para invertir, especialmente en infraestructura, pero aún faltan temas de coordinación y priorización de proyectos.

Ante la incertidumbre y previsiones de bajo crecimiento de la economía mexicana, Caballero estimó que el consumo puede enfrentar una desaceleración en los próximos meses; si embargo, en grandes sectores puede detonarse el financiamiento en temas de energía, desarrollo inmobiliario, entre otros, con lo que solamente será un momento de bajo desempeño de la actividad en el país.

"Sí puede haber una desaceleración en el consumo. porque todos estamos previendo que el crecimiento del PIB este año sea realmente muy marginal, pero este país es increíblemente resiliente; quizá sea un pequeño bache, quizá la derrama de crédito en otros aspectos se vea desacelerada, pero va a retomar, no tengo la menor duda", dijo.

Pese al entorno complejo en el corto plazo, explicó que la institución financiera pretende duplicar su tamaño en los dos próximos años, apostando también por un fuerte desarrollo tecnológico.

La directiva consideró que la entrada de grandes actores tecnológicos al sector financiero en México está sacudiendo a los bancos en el país, y aunque México tiene una gran capacidad de absorción de nuevos jugadores que aumentan la competencia, esto obliga a todos los participantes a mejorar, invertir más y dedicar más tiempo, ya que la tecnología es una realidad ineludible y muchos bancos están un paso atrás.

Cuotas de género en sector bancario mexicano

Tamara Caballero dijo que ante la falta de espacios en alta dirección para las mujeres en el sector financiero mexicano, se deben considerar cuotas de género, donde se promueva la inclusión, pue a medida que se asciende en la cadena de mando, los espacios para mujeres se reducen, y que no es una cuestión de justicia, sino de asegurar que mujeres capaces ocupen roles que a menudo se prefieren para hombres.

"Necesitamos comprometernos a decir: ´este espacio es para una mujer´. Y entonces, de repente, me dicen las propias mujeres: ´Es que no es justo para nosotras eso´. No es un tema de justicia, es un espacio para una mujer capaz de llenar ese lugar. No es que vayas a poner una mujer ahí que no sea capaz. El tema es que, al subir la cadena de mando, los espacios se van cerrando, porque siempre se ha preferido a un hombre", dijo.