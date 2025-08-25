Sheinbaum habla sobre la inflación y crecimiento económico

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que a 100 años de vida del Banco de México (Banxico), tenemos una inflación controlada, una moneda fuerte y un sistema financiero sólido y robusto.

Sin embargo, advirtió que no es posible un país con baja inflación, pero sin crédito, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, y cuando México es uno de los países que otorga respecto de su producto interno bruto.

"El financiamiento debe dejar de ser un privilegio y convertirse en motor con desarrollo incluyente; un país con baja inflación, pero sin crédito suficiente es un país que se queda corto en su potencial de crecimiento", sentenció.

Lo anterior es necesario para el crecimiento con desarrollo y bienestar, aseveró durante la ceremonia del Centenario de Banxico en el Museo Interactivo de Economía (Mide), donde ponderó que el Instituto Central es el guardián de la estabilidad y garante de la autonomía.

Su labor, ponderó, no solo es técnica sino social porque protege a los que menos tienen.

Así, dijo que a 100 años de la creación del Banxico la tarea es clara: "ampliar los créditos responsables, impulsar a la pequeña y mediana empresa para que deje de ser corto en su potencial.

Hay que completar esa fortaleza con un mercado interno fuerte y empleos dignos.

Otro reto que mencionó fue la digitalización y el acceso a internet.

Más desarrollo con bienestar y justicia seguirá siendo el pilar, manifestó ante la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja.

Sheinbaum estableció que en un entorno global marcado por la incertidumbre y la nueva política arancelaria del gobierno de Estados Unidos, las decisiones del Banco de México han contribuido a mantener un entorno económico estable que protege el ingreso de las familias mexicanas y condiciones propicias para desarrollo productivo.