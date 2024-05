Reclaman madres buscadoras indiferencia de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Frente a Palacio Nacional, mujeres de distintos colectivos reprocharon al Presidente Andrés Manuel López Obrador su indiferencia ante la tragedia que viven y los cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Bajo la consigna de que el 10 de mayo no es una fecha para celebrar, sino una jornada de lucha, las llamadas Madres Buscadoras marcharon del Monumento a la Madre al Zócalo capitalino, en donde desarrollaron un mitin.

"Le traemos otros datos, ésta es la realidad que vivimos las madres mexicanas, no tenemos este día como las demás madres para celebrar, nosotras no tenemos nada que celebrar y usted reconozca que nos falló, no nos ha cumplido, exigimos nos ayuden a buscar a nuestros hijos", señaló una de las manifestantes.

Las madres arribaron al Zócalo por distintas avenidas, un contingente lo hizo por 20 de Noviembre y para ello quitó las señalizaciones colocadas por los trabajadores que están reencarpetando la vialidad que circunda la plancha para hacerla peatonal.

"AMLO, escucha, las madres en la lucha", "Obrador, escucha, las madres en la lucha". "No somos uno, no somos 10, pinche gobierno cuéntanos bien". "¿Por qué las buscamos?, porque las amamos", "Hija, escucha, tu madre está en la lucha". "¿Hasta cuándo?, hasta encontrarte", "Únete, únete, que tu hijo puede ser", corearon al momento de aproximarse a Palacio Nacional.

Distintos colectivos se agruparon dentro de la denominada Jornada Nacional de Unificación de Familiares de Personas Desaparecidas y con un micrófono y una bocina plantearon sus quejas y demandas.

"Que la Fiscalía General de la República deje de obstaculizar la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, que asuman con dignidad su responsabilidad en la búsqueda de las personas desaparecidas, la investigación a los responsables, así como dejen de utilizar el tema para fines electorales, son personas, no números.

"Rechazamos la imposición de la actual Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas (Teresa Guadalupe Reyes), la cual ha desmantelado lo poco que se había construido. Exigimos la destitución del Fiscal General de la República (Alejandro Gertz) ante su evidente incapacidad para procurar justicia. Se ha convertido en un procurador de impunidad", leyó una integrante.

Esta mañana, en Palacio Nacional, López Obrador celebró con mariachi y son jarocho el Día de las Madres, les mandó felicitaciones y simbólicamente les regaló un ramo de flores.

Tras el festejo, realizado en el espacio de la conferencia matutina, el Presidente salió a las 10:00 horas de Palacio Nacional para realizar una gira por el sureste del País, por lo que no estuvo presente cuando llegaron las manifestantes.

A las vallas metálicas que rodean normalmente el frente de Palacio Nacional se sumaron esta mañana mujeres policía con equipo antimotines para disuadir a las manifestantes y evitar que pudieran retirar las protecciones.

Una de las madres que tomó el micrófono mostró dos fichas de búsqueda, en una estaba la fotografía del Presidente y en otra la de Gertz.

"Traigo estas cartulinas porque estas dos personas están desaparecidas desde el 2018, Andrés Manuel está desaparecido para las familias que no tenemos a nuestros hijos. No nos recibe, no nos atiende, no le gusta ver a las lloronas, y nunca nos ha recibido cuando es su responsabilidad todo el país. Por eso lo ando buscando, si alguien lo ha visto, díganos, porque nunca nos ha querido recibir, se asusta al ver a las víctimas que estamos reclamando a nuestros hijos.

"Lo mismo al señor Fiscal, lo estamos buscando. También, si sale alguna vez de su búnker, díganos para poder encontrarlo y hacerlo responsable del sueldo que cobra por un trabajo que no hace, no investiga, no identifica, no hace en su trabajo", reprochó.