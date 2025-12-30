¿Cuándo entra en vigor y cuánto subirá el salario mínimo?

El salario mínimo en México volverá a incrementarse en 2026 como parte de la política laboral del gobierno federal. La medida busca fortalecer el ingreso de millones de trabajadores y avanzar en el objetivo de garantizar un nivel de vida digno, en un contexto marcado por el aumento en el costo de la vida y las necesidades básicas.

¿Cuánto será el nuevo salario mínimo en México?

De acuerdo con lo informado por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, el salario mínimo diario pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos. Este ajuste representa un avance importante en comparación con años anteriores y forma parte de un plan de largo plazo. Asimismo, el funcionario subrayó que el objetivo es que, hacia el año 2030, el salario mínimo permita cubrir al menos 2.5 canastas básicas, en cumplimiento con los compromisos constitucionales y sociales de la actual administración.

Detalles sobre la fecha de entrada en vigor del aumento

El nuevo salario mínimo 2026 comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, todas las empresas en México deberán ajustar los pagos conforme al nuevo tabulador salarial. Con el aumento del 13 por ciento, el ingreso mensual aproximado será de 9 mil 582.47 pesos. En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, se contempla un incremento adicional del 5 por ciento, lo que elevará el salario mensual a alrededor de 13 mil 149.80 pesos.

¿Quiénes se beneficiarán con el incremento salarial?

El impacto directo del aumento recaerá principalmente en los trabajadores que ganan el salario mínimo, quienes verán reflejado un mayor ingreso mensual y una posible mejora en su poder adquisitivo. Además, el ajuste también podría beneficiar a otros sectores de manera indirecta, como las personas que reciben pensiones mínimas, especialmente aquellas reguladas por la Ley del IMSS de 1997, ya que estos montos están vinculados al salario mínimo vigente.