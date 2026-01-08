Estados Unidos anuncia salida de la CCA y afecta el T-MEC

La lista que dio a conocer la Casa Blanca de los organismos multilaterales de los que saldrá Estados Unidos, incluye a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), la cual opera bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que expertos ven un golpe más a dicho acuerdo comercial.

"Aparentemente" los estadounidenses saldrán de esa comisión, "de confirmarse, sería otro golpe al tratado", dijo el jefe negociador técnico del T-MEC, Kenneth Smith Ramos. Aunque no existe más información sobre esta decisión, dijo, porque la Unión Americana solo publicó una lista de organismos de los que saldrá, pero "no hay un pronunciamiento específico de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR)".

¿Qué implica la salida de Estados Unidos de la CCA?

A esa Comisión de Cooperación Ambiental la rige el Acuerdo de Cooperación Ambiental, al cual se estableció por los gobiernos de los tres países del T-MEC, siendo el antecesor el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que se firmó en septiembre de 1993. Dicho Acuerdo tiene como objetivos "modernizar y mejorar la efectividad de la cooperación ambiental entre las partes...apoyo a la implementación de las metas y objetivos ambientales establecidos en el T-MEC, fortalecer la cooperación entre las Partes para conservar, proteger y mejorar el medio ambiente, así como abordar los desafíos y prioridades ambientales" entre otras cosas.

Reacciones de la Concanaco ante la decisión de Estados Unidos

A mediados del año pasado dicha Comisión publicó en su página de internet la línea de tiempo de la revisión del Acuerdo y aseguró que en dicho proceso "se identificarán mejores prácticas y logros en relación con la aplicación efectiva de la legislación ambiental en los tres países, al igual que deficiencias y vacíos en materia de implementación, y los desafíos que aún persisten al respecto".

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que la "solución a los retos actuales del multilateralismo no radica necesariamente en el abandono de estos espacios, sino en transformarlos desde dentro, modernizarlos y reorientarlos hacia la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas". En ese sentido hizo un llamado "a los gobiernos, organismos multilaterales y al sector privado global a impulsar reformas institucionales profundas que devuelvan confianza, relevancia y agilidad a estas organizaciones, asegurando que su operación esté alineada con los intereses reales de sus miembros y con la dinámica del siglo XXI".

Expuso que "México tiene la oportunidad de consolidarse como un actor propositivo, moderno y estratégico en el escenario internacional. Esto implica participar activamente en los espacios multilaterales, proponiendo reformas, construyendo alianzas y promoviendo una agenda que represente los intereses de nuestra economía y de nuestras empresas".