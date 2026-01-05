Intervención en Venezuela, impacto limitado en precios del petróleo

La intervención de Estados Unidos contra Venezuela ocurrido el fin de semana elevó de forma significativa la incertidumbre geopolítica, pero sus efectos económicos, particularmente sobre los precios globales del petróleo, han sido hasta ahora marginales, de acuerdo con un análisis de Oxford Economics.

¿Qué efectos tiene la intervención de Estados Unidos en Venezuela?

La firma señala que, pese a tratarse de un choque geopolítico relevante, el movimiento inicial en los mercados energéticos ha sido reducido, con variaciones inferiores a 1% en los precios internacionales del crudo. Por ello, Oxford Economics no prevé ajustes en su escenario base para la economía de Estados Unidos ni en sus supuestos de precios del petróleo para enero.

"El ataque de Estados Unidos a Venezuela durante el fin de semana aumenta dramáticamente la incertidumbre sobre el futuro de su régimen político, pero los impactos en los precios mundiales del petróleo y las tensiones geopolíticas parecen limitados", dijo el economista jefe para Estados Unidos de la firma y autor del informe, Michael Pearce.

Detalles del análisis de Oxford Economics sobre el impacto económico

El informe explica que el principal canal de riesgo identificado es el mercado petrolero global. Venezuela, que alguna vez fue un productor clave y presume contar con las mayores reservas del mundo, hoy produce menos de un millón de barriles diarios, una fracción menor frente a la producción global cercana a 103 millones de barriles por día. Incluso en un escenario de mayor disrupción por bloqueos navales o sanciones más estrictas, el impacto sobre el balance global de oferta y demanda sería limitado, dado el actual superávit en el mercado energético.

Oxford Economics advierte que el escenario alternativo, una eventual recuperación de la producción venezolana con apoyo de inversiones lideradas por Estados Unidos, también tendría efectos acotados en el corto plazo. Décadas de subinversión hacen poco probable un repunte acelerado hacia los niveles de los años noventa, cuando el país producía cerca de 3 millones de barriles diarios. En el mejor de los casos, la producción podría duplicarse en algunos años, aunque la naturaleza del crudo venezolano, pesado y con alto contenido de azufre, requeriría ajustes relevantes en cadenas de suministro y capacidad de refinación a nivel global.

Producción petrolera en Venezuela y su relevancia en el mercado global

En términos macroeconómicos, la consultora estima que un aumento permanente de 10 dólares en el precio del petróleo reduciría el PIB de Estados Unidos en apenas 0.2 puntos porcentuales en un año, mientras que una caída equivalente lo impulsaría en la misma magnitud. El efecto positivo de precios bajos sobre el ingreso disponible de los consumidores, especialmente de la clase media, se ve hoy compensado por el peso creciente de la producción de shale en la economía estadounidense, que vuelve más ambiguo el impacto neto del petróleo sobre el crecimiento.

Más allá del petróleo, los vínculos comerciales y financieros entre Estados Unidos y Venezuela son actualmente reducidos tras años de sanciones. Las exportaciones estadounidenses hacia Venezuela representan menos de 0.2% del total, y la exposición del sistema bancario es marginal, lo que limita los riesgos por las vías financiera y comercial.

Oxford Economics también descarta que el ataque modifique de forma sustantiva otros focos de tensión global. Aunque la acción subraya una mayor disposición de Washington a asumir riesgos, no altera el cálculo estratégico de China respecto a Taiwán, que sigue siendo el principal riesgo geopolítico para la economía estadounidense por su potencial impacto sobre las cadenas globales de semiconductores.

Con ello, la firma mantiene su previsión de una aceleración del crecimiento económico de Estados Unidos en 2026, apoyada en políticas monetarias y fiscales más laxas, mayor inversión empresarial y el impulso continuo de la inteligencia artificial.