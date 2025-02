Éntrale, Trump: Hacienda presume 100 mil mdp ante amenazas

La Secretaría de Hacienda (SHCP) contempla una estrategia de responder con "cabeza fría" ante las medidas comerciales que el Presidente Donald Trump pueda aplicar en contra de México, pero en caso de que las finanzas públicas enfrenten eventualidades externas, la dependencia cuenta con una bolsa preventiva de 100 mil millones de pesos para encarar dichas adversidades.

Edgar Amador, subsecretario de Hacienda, externó que a pesar del discurso amenazante del Presidente estadounidense de 78 años, el Gobierno de México aún no tiene un posicionamiento específico respecto a cuál va a ser el efecto neto sobre la política arancelaria que considera Trump.

"Los aranceles pueden afectar a varias naciones o al conjunto global de los socios comerciales de los Estados Unidos. Hasta que no conozcamos lo específico de la política comercial de los Estados Unidos, no podremos hacer alguna evaluación, no tenemos en este momento una forma de hacer cálculos específicos para conocer el impacto de los aranceles", externó el funcionario en conferencia.

No obstante, Amador especificó que la Administración de Claudia Sheinbaum cuenta con estrategias integrales, como el Plan México, para hacer frente a los choques externos que surjan.

"Dentro del arsenal que tenemos como País para enfrentar eventualidades, sea la política comercial u otra, son justamente las aportaciones que estamos haciendo a los fondos de estabilidad, en particular al FEIP, estamos aumentando el fondo en 45 mil millones de pesos, es un aumento de casi 130 por ciento.

"El buen manejo de la deuda pública, el buen manejo del gasto rumbo al cierre del ejercicio 2024 fue lo que nos posibilitó que estemos reconstituyendo estos amortiguadores financieros, justamente como una de las herramientas con las que disponemos, además del Plan México, para enfrentar estas y otras eventualidades", afirmó el subsecretario.

El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) es una bolsa de ahorro para enfrentar emergencias externas y ayuda a mantener la estabilidad económica del País, además de compensar la caída de los ingresos estimados para evitar recortes al gasto público o mayor deuda.

Por su parte, Rodrigo Mariscal, titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda, explicó que en caso de que los impactos externos se materialicen en las finanzas públicas y se vean reflejados en la recaudación presupuestaria, la dependencia podría hacer uso de los fondos de estabilización.

"Cuando tenemos un trimestre de caída de los ingresos presupuestarios, nosotros tenemos la facultad de tomar una parte de esa caída de los fondos de estabilización. Ahorita al FEIP le agregamos 45 mil millones de pesos y, solamente por la entrada del nuevo Presupuesto, tiene un presupuesto asignado adicional.

"Entonces, ahorita más o menos el fondo de estabilización debe estar en alrededor de los 103 mil millones de pesos y esos 103 mil millones se podrían utilizar si hubiera una caída en los ingresos presupuestarios que se vea ya materializada dentro de las finanzas públicas durante el año", puntualizó Mariscal.