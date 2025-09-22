Propuesta de precios de garantía para agricultores en renegociación del T-MEC

Ante los desafíos económicos que enfrentan los agricultores estadounidenses existen algunas políticas que se podrían incluir en la renegociación del T-MEC, como los precios de garantía, consideró Anthony Pahnke, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de San Francisco.

En una publicación en el sitio The CounterPunch, Pahnke señaló que podrían imponerse garantías de precios vinculadas a medidas antidumping y nuevos requisitos de etiquetado para garantizar la integridad de los mercados nacionales y mejorar las perspectivas económicas de los productores estadounidenses, mientras luchan por capear la incertidumbre de la actual guerra comercial.

Pahnke indicó que esta vez las negociaciones del T-MEC deberían centrarse en garantizar la integridad de los mercados.

"El primer paso para lograrlo sería que EU restableciera el Etiquetado Obligatorio de País de Origen (MCOOL, por sus siglas en inglés)", sostuvo.

Originalmente parte de la Ley Agrícola del 2002, antes de ser eliminado después de que Canadá y México presionaran a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el MCOOL obligaría a los minoristas a revelar el origen de sus productos, incluyendo leche, lácteos, carne, pescado, frutas y verduras.

Este cambio, indicó Pahnke, beneficiaría especialmente a los ganaderos, ya que desde que Donald Trump asumió la Presidencia, las importaciones de carne de res brasileña inundaron los mercados estadounidenses.

"Y dado que la OMC ha estado paralizada desde el primer mandato de Trump, cuando decidió no nombrar jueces para el tribunal de apelaciones de la institución, ahora la MCOOL puede regresar sin oposición", consideró Pahnke.

También, dijo, se podrían implementar políticas de precios para garantizar ingresos dignos para los agricultores y prevenir el dumping.

Señaló que EU ya impuso un arancel del 17% a las importaciones de tomate y acusó a los productores mexicanos de dumping.

Y para evitar una guerra de "ojo por ojo", indicó que se requiere establecer precios mínimos de alguna manera.

"Al igual que ya se hizo con los salarios de los trabajadores del sector automotriz, los negociadores podrían hacer lo mismo con los granos, así como con el ganado".

También, añadió, podrían establecer límites a lo que proviene de fuera del bloque comercial, como haría México con China.

Lo mismo podría hacerse con Brasil y su carne de res o con los países europeos que envían miles de millones de dólares en queso al año a EU.