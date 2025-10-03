Grupo México entra a la puja por Banamex y ofrece comprar la totalidad del banco mexicano

El Grupo México, el mayor conglomerado minero y ferroviario del país, anunció el viernes una "oferta vinculante" para adquirir el 100 % de Banamex, la filial mexicana de la corporación estadounidense Citigroup.

El anuncio se da una semana después de que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo presentó una oferta para comprar hasta el 25 % de uno de los mayores bancos de México por un monto estimado de 2.300 millones de dólares.

El grupo del empresario mexicano Germán Larrea expresó en un comunicado que con esta oferta "se busca cumplir dos objetivos: la compra del 100 % de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano".

En el escrito, que fue enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, se señala que si Chico Pardo desea mantener su inversión del 25 %, recientemente acordada con Citi, "la propuesta sería adquirir el 75 %".

"Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado", agregó.

El Grupo México es la cuarta empresa más grande de México con una capitalización de mercado de 27.316 millones de dólares. La corporación participa en el sector minero, ferroviario y la construcción, y tiene presencia en Perú, Argentina, Chile, Ecuador y España, además de México.

Hace dos años, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2022) informó que el Grupo México estaba entre los posibles compradores de Banamex, pero la oferta no prosperó.

El Grupo México indicó que si Citi acepta la oferta de compra, será "sujeta a las aprobaciones correspondientes".

Por su parte, Citigroup informó en un comunicado que no ha recibido una oferta del Grupo México hasta ahora y agregó que si la presentan "la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta".

"Seguimos comprometidos con maximizar el valor total de Banamex para nuestros accionistas, y el acuerdo que anunciamos la semana pasada con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado", refiere el comunicado.

Chico Pardo, quien actualmente es presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) que maneja la operación de aeropuertos en el sureste de México y en San Juan de Puerto Rico, no se ha pronunciado sobre la oferta del Grupo México.

Hace más de tres años Citigroup anunció que saldría de sus negocios de banca de consumo y empresarial en México, donde tiene su mayor red de sucursales, como parte de una estrategia mundial del grupo estadounidense.

Citi informó que en 2026 realizaría una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores para la venta de Banamex, que está entre los diez primeros bancos del país con una red de 1.261 sucursales, más de 9,5 millones de tarjetas de crédito y activos por más de 50.000 millones de dólares.

No está claro de qué manera se afectará la operación de venta de Banamex con la entrada del Grupo México. Banamex dijo la semana pasada que Chico Pardo sería el "accionista referencial" y tendría el manejo de las operaciones del banco, y el resto del paquete accionario quedaría en manos de inversionistas minoritarios.