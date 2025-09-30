Debilidad del dólar impulsa al peso mexicano

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, último día de septiembre, el peso mexicano es favorecido por la debilidad del dólar.

Lo anterior, mientras persiste la incertidumbre sobre el posible cierre de gobierno en Estados Unidos y la cautela previa a conocer los primeros datos de empleo de la semana.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.34 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.13% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.05%. El euro baja 0.01% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.04%.