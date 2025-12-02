Reactivar economía y preservar el T-MEC, principales retos: CCE

A unos días de dejar el cargo de presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz señaló que para el sector privado hay cuatro retos fundamentales que enfrenta el país y que son:

-Intensificar la reactivación económica

-Cuidar y acelerar la inversión

-Preservar el T-MEC

-Generar confianza suficiente para alcanzar acuerdos relevantes en comercio e inversión

¿Cuáles son los retos del sector privado en México?

En la Reunión de Consejo Nacional, en el que Cervantes Díaz presentó su informe de avances, resultados y prioridades durante su gestión, dijo que "bajo el liderazgo de José Medina Mora, este Consejo logrará dichos objetivos a favor del desarrollo de México".

Frente a los asistentes al encuentro como Altagracia Gómez, Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR); Marath Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social y José Medina Mora, candidato de unidad para presidir el CCE, Cervantes Díaz afirmó que "en los casi cuatro años de cumplir con la responsabilidad de coordinar los trabajos del CCE, tengo la firme convicción de que México cuenta con las condiciones para alcanzar los niveles de desarrollo que siempre ha anhelado.

Acciones del Consejo Coordinador Empresarial para el desarrollo

Cervantes explicó que "tenemos la capacidad para que México se ubique dentro de las primeras 10 economías del mundo". El aún líder de la máxima cúpula empresarial y quien dejará el cargo el próximo 10 de diciembre afirmó que el país puede "sostener el ritmo para que nuestro comercio se ubique también dentro de los 10 primeros del orbe".

En momentos en que las expectativas de los expertos del sector privado marcan una estimación de crecimiento de 0.3% para este año, el líder empresarial expuso que si se consolida la confianza en al país "México puede alcanzar más del 25% del PIB en inversiones" y así se podrían multiplicar los promedios anuales de crecimiento.

Impacto de la confianza en la inversión en México

Para Cervantes Díaz, cuyo período tenía un máximo de tres años, pero tras un consenso extendió su período hasta diciembre en lugar de dejar el cargo en marzo pasado dijo: "en resumen, México puede con armonía, constancia y unidad, ser lo que siempre hemos anhelado".