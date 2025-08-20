Tasa Arancelaria en Estados Unidos Disminuye al 16% en Julio

La tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos se redujo ligeramente al 16% en julio, desde el 17% a principios de mes, según Fitch Ratings, gracias a un aumento en las importaciones libres de aranceles de Canadá y México en virtud del tratado comercial T-MEC.

En un reporte, la calificadora indicó que en junio, el 81% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos cumplían con los requisitos del T-MEC, frente al 56% del mes anterior. México experimentó una evolución similar, con el 77% de los envíos cumpliendo con los requisitos, frente al 42% reportado en mayo.

La calificadora dijo que estas exenciones ayudaron a mitigar el impacto de los aranceles, que técnicamente son del 35% para Canadá y 25% para México.

Fitch desarrolló el Monitor de Tasas Arancelarias Efectivas de EU, para calcular la tasa arancelaria efectiva (TAE) sobre las importaciones de todos los socios comerciales y cuantificar los aranceles vigentes. El cálculo de la TAE considera exclusiones como las exenciones para las importaciones de petróleo y gas, cobre y productos farmacéuticos. La herramienta se actualizará cada vez que se produzcan cambios significativos en la política arancelaria estadounidense.

La calificadora señaló que en otros países, como China, la tasa efectiva se ha disparado al 41.4%, India enfrenta una tasa del 50%, mientras que la Unión Europea tiene un promedio del 15%, con estados miembros que varían entre el 3% y más del 18%.

Todo esto se da en el contexto de un dólar estadounidense más débil. El índice del dólar ha caído un 9.5% en lo que va de 2025, mientras que el dólar canadiense ha ganado un 4% y el peso mexicano se ha apreciado un 11%.

Para los inversionistas, esta combinación de aranceles más suaves para el comercio norteamericano y monedas locales más fuertes hace que los ETF vinculados a Canadá y México, como EWC, EWW, FXC y MXF, destaquen más que nunca, destacó el sitio gurufocus.