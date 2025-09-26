Nuevo sistema de seguridad financiera: MTU en México

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es una nueva herramienta de seguridad que el Gobierno de México implementa para proteger a los usuarios de banca digital ante fraudes y movimientos no autorizados.

A partir del 1 de octubre de 2025, cada persona deberá establecer un límite máximo diario para las transferencias realizadas desde las apps bancarias. Esta medida busca dar mayor control financiero y evitar operaciones que puedan comprometer el dinero del usuario.

Si no se configura el MTU antes de esa fecha, el banco asignará un límite automático bajo, limitando transferencias y pudiendo generar retrasos en pagos esenciales como nóminas o proveedores.