'Escapan' del SAT contribuyentes por retraso en citas

Obtener una cita presencial para un trámite fiscal puede tomar hasta seis meses, lo que impide a contribuyentes realizar trámites como la renovación de la e.firma, señaló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

"Las implicaciones son que no puedo facturar y, por ende, pierdo clientes que quieren factura. Ahora busco clientes para vender sin factura, ya que si no, no puedo llevar de comer a la casa ni pagar la renta ni la escuela de mi hijo", relató.