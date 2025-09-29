Caen trabajos de exploración de Pemex en medio de crisis financiera

Durante agosto pasado, los trabajos de exploración de Petróleos Mexicanos (Pemex) se contrajeron 43 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos de la propia petrolera.

La empresa reportó que en el octavo mes de 2025 había 30 equipos de perforación petrolera en operación, 20 unidades menos frente al mismo periodo de 2024.

Lo anterior refleja que la crisis financiera por la que atraviesa Pemex está presente en sus indicadores de exploración, lo cual limita la recuperación de reservas petroleras.

De los 30 equipos, sólo nueve se encontraban laborando en pozos de exploración, la mitad de los que había en el mismo mes de 2024.

Gonzalo Monroy, director de GMEC, consultora especializada en energía, señaló que esta caída en los equipos de perforación y en los pozos concluidos se debe a la falta de recursos de la empresa.

"Pemex no tiene recursos para pagar a sus proveedores, lo que ha provocado que en algunos casos los trabajos se detengan", indicó.

La petrolera registró un pasivo con sus proveedores de 430 mil millones de pesos al cierre del primer semestre del año.

"La falta de pago a proveedores ha limitado los trabajos en exploración, que son esenciales para detectar yacimientos que ayuden a frenar la caída en las reservas petroleras", explicó Monroy.