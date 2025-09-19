Equipo negociador del T-MEC en riesgo por falta de personal

Ante el inminente arranque de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno mexicano debe fortalecer a su equipo negociador, porque desde el sexenio pasado se fueron expertos y, actualmente, sólo cuenta con alrededor del 50% de lo que regularmente se requiere para negociar un acuerdo comercial, dijo Kenneth Smith Ramos, exjefe negociador técnico de dicho tratado.

Según el experto, del equipo de entre 80 y 90 personas negociadoras, "se fueron 50 desde el sexenio pasado y aunque se contrataron menos de una decena, hacen falta más expertos, pero no solamente en la Secretaría de Economía, también hace falta preparar equipos en otras dependencias y capacitar a los funcionarios, asimismo, se tiene que dar más presupuesto para el 2026 para fortalecer y darle plazas a la dependencia".

Smith Ramos consideró que "una cuestión grave" fue que cerraron las oficinas internacionales de la Secretaría de Economía, como la que se tuvo en Washington, aunque ya reabrió, pero con menos personal. Afirmó que dichas áreas ayudan a tener más información de lo que sucede en otros países.

El exnegociador dijo que hasta 2028, el T-MEC enfrentará "turbulencia fuerte que se va a mantener durante todo el mandato del presidente (estadounidense Donald) Trump" y agregó que el reto es adaptarse a la nueva situación y oponerse al proteccionismo.

Para el experto, en la revisión del tratado comercial se ven varios escenarios, desde la revisión acotada que implica que acuerden políticas comunes contra prácticas desleales de China; una revisión exitosa con énfasis en reglas de origen en automotriz, acero y aluminio que evitará se abra la "caja de Pandora".

Está también una revisión recurrente, en la que siga el diálogo y la evaluación anual y quede vigente el tratado hasta el 2036 o está el riesgo de ruptura, es decir, la amenaza de que la Unión Americana salga del tratado expuso Kenneth Smith durante el Summit Grandes Empresas: Rumbo Económico de México y Norteamérica, que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En su opinión "no hay posibilidad inminente de que Estados Unidos quiera salir del T-MEC. Lo que sí vemos es una situación donde podamos tener una negociación que se extienda más allá del primero de julio de 2026. Si se toma la decisión de renegociación, creo que va a ser difícil que se concluya en 6 meses".

Para el experto "dada la naturaleza negociadora del presidente Trump, de poner presión en sus socios comerciales, Trump puede decir no es suficiente (con los acuerdos que se alcancen) y seguir negociando hasta que se retire del cargo", lo que generará incertidumbre y turbulencia.