Darán a EU 2 millones de m3 de agua; parte será del Cuchillo

El Gobierno mexicano entregará al de Estados Unidos 2 millones 157 mil metros cúbicos de agua y parte será de la presa de El Cuchillo.

Durante la mañanera, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, dijo que el líquido se debe entregar a finales de octubre y principios de noviembre.

"Primero, lo que se hace en este proceso de entrega es, se tienen comprometidos alrededor de 2 millones 157 mil metros cúbicos. Se lleva a cabo una contabilidad por quinquenio", afirmó Morales.

"Las extremas sequías que se vivieron en los últimos años han generado la dificultad para que se pueda integrar el monto, sin embargo a través del diálogo se estableció un acuerdo para la entrega de agua que estableció una cantidad de agua que tendríamos que entregar a finales del mes de octubre, principios de noviembre, entonces no vamos a tener ninguna dificultad para cumplir con ese compromiso".

En tanto, cuestionada sobre si parte del agua que se entregará será de El Cuchillo, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que será de todas las presas.

Agregó que ya hay un acuerdo con los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

"Hubo varias reuniones a principios de año y se acordó un esquema de cómo se entregaría y cuándo se entregaría. No pensamos que haya algún problema para entregar porque se esperan todavía en esa zona del País lluvias importantes, entonces pensamos que no va a haber problema", expresó Sheinbaum.

"De todas maneras estamos en comunicación permanente a través de CILA (Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos) con el Gobierno de Estados Unidos".

-¿Incluye agua de El Cuchillo?, se le preguntó.

"Incluye agua de todas la presas, hay un acuerdo de cómo trasvasar y están informados todos los Gobernadores, la Gobernadora de Chihuahua, el Gobernador de Coahuila, el Gobernador de Nuevo León y el Gobernador de Tamaulipas, que normalmente Chihuahua y Tamaulipas son en general los más afectados", respondió la Presidenta.

-¿Todos los Gobernadores están de acuerdo?, se le insistió.

"Están de acuerdo, ellos estuvieron de acuerdo a la hora que se planteó la manera de entregar el agua", contestó.

"¿Por qué se entrega agua? Porque es un tratado que establece claramente cuánto debe entregar México y cuánto debe entregar Estados Unidos, porque del lado del Colorado Estados Unidos entrega a México y de este lado nosotros entregamos, y todo es en función, pues de la cantidad de lluvia que haya".