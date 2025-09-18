Franquicias en México esperan crecer 8% este 2025

Las franquicias en México esperan para este año un crecimiento de 8 %, es decir, un aumento por encima de la tasa en que se estima crezca la economía mexicana.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), Betsy Eslava, destacó que en el país hay más de mil 500 marcas, con más de 95 mil puntos de venta, siendo la quinta potencia de franquicias a nivel mundial.

Con lo anterior, les permite generar el 5 % del PIB nacional, además de que crean empleo más de un millón de empleos formales y registran una tasa de éxito del 85 % a cinco años, muy por encima del 35 % de los negocios independientes.

El 85 % de las franquicias en México son de origen nacional, además de que, del total de estos negocios mexicanos, 22 % opera en mercados internacionales.

Durante la ceremonia de Entrega del Distintivo "Hecho en México" a la Asociación Mexicana de Franquicias, la presidenta comentó que "las marcas podrán mostrar con orgullo su origen" nacional.

Añadió que "las marcas somos la prueba viva de la fuerza y de la unión de nuestro sector. Cada una de nuestras franquicias es motor de la economía mexicana, generando empleos, creando riqueza y construyendo juntos el futuro de nuestro país".

Al entregarse el reconocimiento a 45 franquicias, la titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Andrea Genoveva Solano Rendón, indicó que "las franquicias son el modelo de negocio por excelencia, que se convierte en un futuro sostenible para las empresas. ¿Por qué? Porque son, en este caso, negocios que ya han sido probados, negocios que tienen historia, negocios que traen, sobre todo, el orgullo familiar".