Grupo Elektra pierde juicio fiscal por millonaria deuda

Grupo Elektra perdió su tercer juicio fiscal consecutivo en los últimos dos meses, ahora por un crédito de 4 mil 916 millones de pesos, fincado por el SAT en 2016.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó por unanimidad la sentencia dictada en noviembre de 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que confirmó la legalidad del crédito por impuestos omitidos en el ejercicio de 2011. El tribunal colegiado notificó su resolución el 14 de agosto.

El pasado 19 de junio, el mismo tribunal confirmó otra deuda de mil 603 millones de pesos, por el ejercicio de 2012, mientras que el 24 de junio, el Segundo Tribunal Colegiado dictó un fallo similar, pero por un crédito de 2 mil 4 millones de pesos, referente al ejercicio de 2010.

Cuando el Décimo Tribunal resolvió en su contra en junio, Elektra acusó "presiones políticas" contra los Magistrados Ana María Ibarra, Alfredo Báez y Yaremi Penagos.

Elektra está impugnando estas sentencias ante la Suprema Corte de Justicia.

Mediante impedimentos contra Ministros y Ministras, y otras tácticas dilatorias, la empresa logró evitar que sus recursos fueran desechados por la Segunda Sala de la Corte, por lo que el caso ya quedará en manos de los nuevos integrantes del máximo tribunal, que inician funciones el 1 de septiembre.