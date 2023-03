¿Qué pasa si no se hace el cambio al CFDI 4.0?

GUADALAJARA, Jalisco

Según el consejero empresarial y autor de Cómo salir de jodido (EmpresarialMENTE), Javier Zepeda, el 50 por ciento de los contribuyentes, personas físicas y morales, no han hecho estos cambios, de las cuales destacan las micro y pequeñas empresas.

"Del 50 por ciento de las empresas que todavía no se migraban, un 75 por ciento eran Micros y pequeñas empresas, y en promedio un 20 por ciento eran medianas y el resto eran grandes,considero que nos hacen falta mucha cultura empresarial y fiscal como para poder tener estas obligaciones de ley, en este caso, las obligaciones fiscales", comenta.

Las implicaciones que podría provocar esto es que las empresas se inhabilite, por lo que no podrán emitir facturas, realizar recibos de nómina, lo que llevaría a detener las operaciones de la empresa.

"Si yo no le puedo entregar una factura a mi cliente, no me va a pagar, si mi cliente no me paga, yo no puedo cumplir con compromisos de pago, proveedores, nómina y mis operaciones literal se detienen, esa es la implicación más grande para quienes no se cambien a más tardar el 1 de abril", agrega.

Además, las empresas que no migren al CFDI 4.0 podrían exponerse a ser acreedores de una multa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales van desde los 15 mil hasta los 80 mil pesos.

Aunque la prórroga para hacer el cambio es el próximo 1 de abril, las empresas podrán hacerlo cualquier día, pero se enfrentarán al problema de no facturar durante los días que dejen pasar.

Tres consejos para hacer el cambio al CFDI 4.0

Javier Zepeda también compartió tres consejos que deberían seguir aquellos que aún no realizan su cambio:

1. Acercarse con el contador para que proporcione su apoyo, pues es el especialista de los temas fiscales

2. Conseguir la constancia de situación fiscal de la mayor parte de sus clientes o los que tienen activos.

3. Si manejan un software para la facturación de su negocio, es recomendable hablar con su proveedor, para que se puedan adaptar a los cambios.

"En esos tres pasos que suenan simples, pero requieren un poco de tiempo, en promedio una micro, pequeña empresa en dos o tres días hacen los cambios, tomando en cuenta que hoy es 28 de marzo, estamos a contrarreloj", concluye el experto.