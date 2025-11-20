Inegi anticipa estancamiento de actividad económica en octubre

Inegi anticipa estancamiento de actividad económica en octubreEl sector servicios reporta un retroceso, mientras que el sector industrial muestra un leve avance en octubre 2025
La economía mexicana se habría estancado en octubre pasado, luego del retroceso de septiembre, revelan las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con base en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) se estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo una disminución mensual de 0.5 % en septiembre, mientras que en octubre no reportó variación.
¿Qué ocurrió?
En este contexto, el sector servicios habría registrado un retroceso mensual estimado de 0.2 % en octubre, luego de un crecimiento de 0.1 % en septiembre. Por su parte, el sector industrial habría reportado un avance de 0.1 % en el décimo mes del año, luego de una caída ya observada de 0.4 % en el periodo inmediato anterior.
El IOAE anticipa para octubre de 2025 un crecimiento anual mínimo de 0.02 % de la actividad económica del país, con base en cifras ajustadas por estacionalidad. Se espera una disminución de 2.1 % en las actividades industriales, mientras que el sector servicios habría avanzado 0.9 %, en el periodo de referencia.
¿Cuál es el contexto general?
El IOAE permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución de la actividad económica. Así, mientras que el IGAE y sus componentes se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes. Con esto, se adelanta cinco semanas a la publicación de los datos oficiales, explicó el Inegi.