Compras de Segalmex dejan dudas entre productores

CIUDAD DE MÉXICO

Además, según el reporte, las condiciones de compra no dan ventaja al precio nacional respecto al maíz importado, especialmente en la oferta al sector pecuario, lo cual podría incidir en volúmenes no adquiridos que presionarían los precios a la baja.

Por otra parte, entre los anuncios de la semana pasada, en el marco de la sesión de consejo de administración 17 de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde se acordaron precios de garantía y estímulos para productores lecheros y agrícolas, Sader no especificó los precios de compra, ni las reglas de operación para las adquisiciones, pues incluso queda pendiente esclarecer si las compras anunciadas a productores de Sinaloa va en detrimento a otras entidades.

"Este anuncio no resuelve la problemática de comercialización, pues no fomenta la certidumbre ni el acuerdo comercial entre productores y compradores.

"Tampoco atiende la petición de los productores sobre un ingreso garantizado de 7 mil pesos por tonelada para el maíz y de 8 mil pesos por tonelada para el trigo", detalló GCMA en su análisis.

Para Juan Carlos Anaya, presidente del organismo de consulta, es necesario dejar condiciones no discriminatorias para los productores que no participen en la venta a Segalmex, pues al no ser beneficiarios de los precios de garantía establecidos, serán afectados por el aumento en costos de producción y condiciones de mercado.

"La falta de una política integral que genere certidumbre para todos los productores de maíz, trigo y sorgo comercial fomentará el aumento de las importaciones y desincentivará la producción nacional, en detrimento de la seguridad alimentaria nacional", destaca entre sus conclusiones el reporte.

Entre los acuerdos de Segalmex se detallaron tres adquisiciones de maíz de Sinaloa, de las cuales 132 mil toneladas fueron de pequeños productores, y 200 mil toneladas en el último trimestre de 2022, para el abasto de las tiendas Diconsa.

Sin ofrecer detalles, Sader se anunció una nueva compra a productores sinaloenses.