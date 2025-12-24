Dólar rompe piso de 18 pesos y la BMV vive jornada histórica

El dólar cayó al nivel más bajo en año y medio, mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) estableció su mejor cierre de la historia.

El tipo de cambio despidió el martes sobre 17.90 pesos por dólar, el segundo día consecutivo a la baja y el menor cierre desde el 22 de julio del año pasado, señalan las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 18.40 pesos en Banamex y acumula una baja de casi tres meses en lo que va de 2025. Analistas de Grupo Financiero Banorte calculan que la paridad al mayoreo rondará entre 17.80 y 18.40 durante esta semana.

Desde su punto de vista, la debilidad del dólar continuará en los primeros meses de 2026 y se combinará con un buen perfil de carry relativo del peso, en el que las tasas de interés reales de México seguirán destacando entre el espectro comparable de divisas de países con economías emergentes.

Prevén un intervalo de 17.70 a 17.80 durante los siguientes meses, con un cierre de 2026 en 18.30 unidades, cuya trayectoria integra una agenda geopolítica más retadora en la segunda mitad del año que está por arrancar.

Euforia bursátil

El principal indicador de la BMV finalizó en 65 mil 595 puntos y estableció el mejor cierre de la historia, al elevarse 1.3% el martes y ligar cuatro sesiones en verde.

Con este movimiento, acumula una ganancia de 3.1% en diciembre y de 32.5% en lo que va de 2025. Por su parte, el S&P 500, indicador que agrupa a 500 compañías de alta capitalización en Estados Unidos, alcanzó su máximo histórico número 38 del año al culminar en 6 mil 910 unidades.

El índice logró un avance de 0.5% y también lleva cuatro jornadas consecutivas al alza.

Con este ajuste, acumula un rendimiento de 0.9% en diciembre y de 17.5% durante el año que está por finalizar.

Analistas de Actinver indicaron que los mercados operaron con optimismo por el informe del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que mostró una expansión de 4.3% entre julio y septiembre a tasa trimestral anualizada, la mayor aceleración de los últimos dos años.

El resultado superó las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg, cuyo consenso esperaba que la economía más grande del mundo avanzaría 3.2%.

Hoy el mercado estadounidense operará sólo medio día con motivo del arranque de las festividades de Navidad, mientras que mañana permanecerá cerrado durante toda la jornada, al igual que la BMV.



