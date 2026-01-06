Peso mexicano pierde terreno frente al dólar; se deprecia 0.24%

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante las primeras horas de este martes, el peso mexicano perdió terreno en medio del fortalecimiento del billete verde ante sus principales pares comerciales.

¿Cómo afecta el fortalecimiento del dólar al peso mexicano?

Hoy martes, el Índice Dólar (DXY) se fortaleció al registrar una apreciación de 0.23%. El tipo de cambio abre en 17.89 pesos por dólar este 6 de enero, significando una depreciación diaria para la moneda mexicana de 0.24%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Detalles sobre el tipo de cambio del 6 de enero

Hoy por la mañana, 11 de las 16 mayores divisas reportan un retroceso ante el dólar estadounidense; la moneda mexicana se ubica en el sexto lugar. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), para este día el Banco de México estableció el tipo de cambio en 17.89 por dólar.

Cotización del dólar en los principales bancos de México

En los principales bancos de México, el billete verde se vende en:

Banamex: 18.34 pesos por dólar

BBVA México: 18.17 pesos por dólar

Banorte: 18.25 pesos por dólar

Banco Azteca: 18.60 pesos por dólar.