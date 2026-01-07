Peso mexicano abre a la baja frente al dólar

CIUDAD DE MÉXICO.- La divisa mexicana abre este 7 de enero con una tendencia a la baja frente al dólar, de acuerdo con información de Bloomberg.

El Índice Dólar (DXY), un indicador que mide el valor del billete verde frente a las distintas monedas internacionales, registra una apreciación de 0.04%, respecto al cierre previo.

¿Cuál es el tipo de cambio del peso mexicano hoy?

Este miércoles, el tipo de cambio se cotiza en 17.97 pesos por dólar, representando una apreciación diaria de 0.11% para la divisa nacional.

Las 16 mejores monedas del mundo avanzan ante el dólar, posicionando en segundo lugar al peso mexicano.

Cotización del dólar a la venta en bancos de México

Así se cotiza el dólar a la venta en los principales bancos del país:

BBVA México: 18.25 pesos por dólar

Banorte: 18.30 pesos por dólar

Banamex: 18.43 pesos por dólar

Banco Azteca: 18.40 pesos por dólar.

Tendencia del peso mexicano frente al dólar

La tendencia del peso mexicano frente al dólar muestra un comportamiento positivo en comparación con otras divisas, lo que podría influir en el mercado financiero.