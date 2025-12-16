IMEF critica estrategia financiera de Pemex

En los últimos años, el gobierno federal ha destinado 3 billones de pesos para apoyar la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) sin resultados, por lo que se prevé que en 2027 seguirá inyectándole recursos.

¿Qué declaró el IMEF sobre el apoyo a Pemex?

Así lo planteó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en conferencia de prensa con motivo de la presentación de sus expectativas económicas. "El gobierno le ha metido 3.3 billones de pesos desde 2015, y no ha habido cambio", dijo el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera. Manifestó que esto se debe a que no se ha atacado el problema de fondo, ya que se sigue insistiendo en que la petrolera haga refinación que debe reducirse porque representa una sangría. "Pemex es muy bueno sacando petróleo y vendiéndolo, pero es difícil reducir costos con el sindicato que tiene; son medidas que poco a poco se tienen que hacer", estableció.

De seguir así, advirtió que el gobierno federal tendrá que seguir apoyando a Pemex, por lo que dudó que para 2027 ya no requiera de más capitalización pues aún tiene la carga de la abultada deuda.

Impacto de la inseguridad en la economía mexicana

Por otro lado, el economista en jefe del IMEF consideró que los consumidores tendrán que absorber el costo de la inseguridad pública que agobia todos los días a las empresas. Basta con ver, señaló, las dificultades a las que se enfrentan para el traslado de sus mercancías en las carreteras, impacto que estimó de 30%. "No se ha atendido el tema y eso encarece la producción", puntualizó.

Del tema de las instituciones que fueron señaladas por el gobierno de Estados Unidos por débiles controles antilavado, estimó que es un capítulo que no se ha cerrado debido a que EU seguirá apretando la regulación.

Crecimiento económico de México por debajo de su potencial

En la parte de la economía, la presidenta del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, ponderó el crecimiento de la economía mexicana por debajo de su potencial en parte por políticas públicas implementadas. Indicó que una medida es la generación de riqueza a través del producto interno bruto (PIB) per cápita o por habitante. Comentó que el IMEF hizo una compasión de México con algunos países latinoamericanos en el periodo entre 2001 y 2024. También incluyeron la métrica, considerando el periodo 2019 a 2024. "Los datos muestran cómo México se encuentra rezagado de manera importante", afirmó. Explicó que el PIB per cápita no refleja la desigualdad, un tema recurrente que todos los países del mundo deben atender, pero lo que sí está claro es que, sin generación de ingresos, no hay riqueza que distribuir. "Sin crecimiento económico lo que se distribuye es pobreza", manifestó.