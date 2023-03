Claves de Diablo IV

CIUDAD DE MÉXICO

La primera gran noticia es que Diablo IV se aleja por completo de Diablo Inmortal, el título anterior de la saga que causó controversia y un momento muy incómodo con las fans que enfrentó su director Wyatt Cheng cuando lo presentó en 2018.

Los seguidores abuchearon a Cheng porque ellos esperaban noticias de la secuela de Diablo III y no un spin off free to play para engordar las arcas de la compañía.

Además, cuando el juego por fin fue lanzado, el año pasado, fue criticado por su sistema de micro pagos porque obligaba a las personas a pagar dinero para aumentar habilidades de su personaje y así poder avanzar en la parte final del juego.

Diablo IV dejará a un lado este sistema aunque sí incluirá un pase de temporada de pago mensual para obtener ciertos beneficios.

Jugamos la beta

Blizzard lanzó una beta al público entre el 24 y 26 de marzo. Tuvimos la oportunidad de jugarlo y notamos algunas cosas. En general es continuista con respecto a Diablo III, conserva lo que funcionó bien, como los combates frenéticos, combos sencillos y sangre, mucha sangre.

La interfaz, tipografía, menú e inventario son una calca de lo visto en su secuela, pero no por esto malo porque luce bien.

Vuelve al estilo oscuro de las primeras entregas, por lo que Santuario, la tierra en que se desarrolla la saga, lucirá más tétrica con pasajes oscuros, desolados, con una paleta de colores fríos.

Sus gráficos son destacables y un paso gigante en comparación con su antecesor, esperable si tomamos en cuenta que Diablo III fue lanzado hace 11 años.

Al ser un ARPG (juego de rol con acción), podrás escoger entre cuatro clases de personaje: druida, nigromante, renegada, pícara y hechicera, que es personalizable en aspectos como el cabello y rostro. Blizzard lo deja simple y se agradece, pues lo más importante son los conjuntos, algo que se ve fácilmente con la jugabilidad desde arriba, clásica en esta saga.

No jugamos lo suficiente para alcanzar el nivel 25, el máximo al que se aspira, pero la experiencia fue grata, con recompensas lo suficientemente atractivas para engancharte, y tiene una trama decente.

Algo que hay que decir es que existe una discusión sobre si el juego es un MMO (videojuego multijugador masivo en línea), es decir, miles de jugadores conectados a la misma red, como World of Warcraft o Path of Exile.

Lo que podemos decir es que en la beta no nos encontramos a más jugadores y disfrutamos de una partida individual en las dos horas que jugamos. Blizzard tampoco promociona el juego como un MMO, así que hasta tener la versión completa, no podemos afirmar algo.

Joseph Piepiora, director adjunto de juegos en Blizzard Entertainment, afirmó en entrevista que Diablo IV está diseñado para adaptarse a la decisión de los jugadores, algo que funciones como el árbol de habilidades manifesta.