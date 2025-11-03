El crimen, principal obstáculo para hacer negocios en México

El crimen ha repuntado como el principal obstáculo para hacer negocios en México, según la encuesta mensual del Banco de México (Banxico). El porcentaje de especialistas que considera que es un mal momento para realizar inversiones ha aumentado de 43% a 58%.

Sigue en primer lugar la gobernanza como limitante para el crecimiento de la economía, con un 41% del total de las respuestas. Dentro de este contexto, los problemas de inseguridad pública subieron de 16% a 17%, seguidos de la falta de Estado de derecho, que pasó de 7% a 9%, y la corrupción, que aumentó de 4% a 6%.

¿Cuál es la percepción de los especialistas?

Solo tres de cada diez especialistas considera que el clima de negocios mejorará en los próximos seis meses, mientras que cinco creen que permanecerá igual.

Esta percepción se ha reflejado en las estimaciones de captación de inversión extranjera directa (IED), que se mantiene en el mismo nivel esperado para este año de 38 mil millones de dólares. Para el siguiente año, se prevé una reducción de 39 mil 875 millones a 39 mil 750 millones de dólares.

¿Qué dicen los pronósticos económicos?

El consenso de 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado, consultados por el Banco Central, no ha modificado su expectativa para la economía al cierre de este año.

Por tercer mes consecutivo, el pronóstico para el producto interno bruto (PIB) se mantiene en 0.5% para 2025, mientras que para 2026 se ha mejorado de 1.35% a 1.40%.

No obstante, la reducción en la inflación general estimada para el presente año de 3.85% a 3.78% sigue preocupando, especialmente la inflación subyacente, que no incluye los precios de energía ni alimentos frescos.

El consenso de analistas ha ajustado al alza la inflación subyacente de 4.18% a 4.22%, y también ha subido el pronóstico inflacionario para 2026 de 3.80% a 3.81%.