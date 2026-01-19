Autofinanciamiento automotriz crece 7% en 2025: AMDA

En 2025, las firmas de autofinanciamiento afiliadas a la Asociación Mexicana de Distribuidores de automotores (AMDA) como Auto Amecah de Honda, Conauto de Ford, Hyundai Contigo, Sicrea de Nissan y Suauto de Chevrolet alcanzaron la cifra de 10 mil 576 contratos, un crecimiento de 7% contra el periodo enero-diciembre de 2024.

¿Cómo se distribuyen los contratos de autofinanciamiento en 2025?

Mientras que adjudicaciones, cuando se asigna la unidad a un cliente, se lograron 6 mil 18 adjudicaciones, una disminución de 6% contra 2024, de acuerdo con el Reporte de Indicadores de Autofinanciamiento de AMDA.

El autofinanciamiento es un sistema que le permite a personas físicas y morales programar la compra de un vehículo nuevo mediante la integración de grupos que, a través de pagos mensuales, participan en un sorteo cada mes que les permite adquirir desde su primera mensualidad un vehículo. Inicialmente se firma un contrato y dependiendo del sorteo se adjudica el vehículo a cada participante.

Detalles sobre la participación de mercado en autofinanciamiento

El análisis elaborado por AMDA con el apoyo del comité en la materia, detalla que las firmas no afiliadas a la AMDA (Afasa y Autofinanciamiento Mazda) tuvieron 12 mil 179 contratos en 2025, un 1.5% más respecto al año anterior; 5 mil 78 adjudicaciones un incremento de 6.6%; y 3 mil 964 entregas, un 6% más respecto a 2024.

Por participación de mercado en contratos, Suauto tuvo el 43% del mercado con 4 mil 619 contratos; Sicrea con 32% de participación con 3 mil 445 contratos; Hyundai Contigo con 10% de participación y mil 13 contratos; Conauto con 8% del mercado y 799 contratos; y Auto Amecah con 7% de participación y 700 contratos.

Análisis de adjudicaciones y entregas de vehículos en 2025

Dentro de las empresas no afiliadas a la AMDA, Autofinanciamiento Mazda tuvo una participación de 78% de los contratos y Afasa de 21%.

Por participación en entregas, Sicrea tuvo el 42% del mercado con 2 mil 13 vehículos entregados y un 2% menos respecto año anterior; Suauto 35% de participación con mil 678 autos entregados, un 21% más que en 2024; Conauto 10.6% de mercado con 510 vehículos entregados, un 6.7% más que en 2024.