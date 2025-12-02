México alcanzará el 1.2% el próximo año y 1.7% en 2027, prevé la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que México mejorará su crecimiento los próximos años, aunque se mantendrá por debajo del 2%, lo que tiene que ver con la incertidumbre, los aranceles y el bajo empleo formal.

En su reciente edición del Panorama Económico 2025, el organismo aseguró que el país cerrará 2025 en 0.7%, aunque las perspectivas de los expertos consultados por el Banco de México (Banxico) estiman 0.3%.

Para 2026 el organismo espera 1.2% y en 2027 el PIB subiría 1.7%, todo ello en medio de una incertidumbre global y actividad económica mundial débil.

Previsiones de la OCDE sobre desempleo y exportaciones

Todo ello se dará en un entorno global de incertidumbre, donde se espera un crecimiento de 3.2% en este año, para reducirse a 2.9% el próximo y repuntar a 3.1% en 2027, además de esperarse que la inflación retorne gradualmente a los objetivos en la mayor parte de las economías a mediados del 2027.

Calculó que la inflación cerrará este año en 3.8%, bajará a 3.3% el próximo año y en 2027 se reducirá a 2.9%. La tasa de desempleo como porcentaje de la fuerza laboral subirá de 2.7% a 2.9% el próximo año.

En tanto que las exportaciones de bienes y servicios registrarán una desaceleración, luego de esperarse un cierre de 8.5% en 2025, caerá a 1.8% en 2026 y en 2027 estará en 2.6%.

Agregó que "el consumo privado está moderándose en línea con la desaceleración de la generación de empleo formal, particularmente en el sector manufacturero".

La OCDE espera que "el consumo público y la inversión se mantendrán contenidos, dado el continuo proceso de consolidación fiscal. Las exportaciones se verán afectadas por aranceles más altos y la incertidumbre".

Impacto de las tasas de interés en la inversión

En sus pronósticos, la Organización afirmó que "la caída de las tasas de interés brindará algún apoyo a la inversión, pero se espera que su recuperación sea gradual, reflejando la persistente incertidumbre tanto interna como internacional".

Aseguró que de implementarse un marco fiscal en el mediano plazo podría reducirse el déficit y crearse un mejor espacio para atraer inversiones que mejoren la productividad, particularmente en educación.

En torno a la inflación, dijo que si se quiere alcanzar el objetivo de 3%, el Banco de México "debería mantener un ciclo de relajación prudente y basado en los datos".

La OCDE dijo que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha servido de importante escudo contra el aumento de las restricciones comerciales e incertidumbre continua.

Sobre todo, porque la mayor parte de las exportaciones que cumplen con el T-MEC entran al mercado estadounidense sin pagar aranceles, por lo que de cumplir con dicho acuerdo, un 50% a principios del año, subió a 80% en los meses recientes.